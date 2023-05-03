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Suç örgütünün üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken Bolu'da yakalandı

03.05.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Boyun'un elebaşı olduğu silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada firari olan şüpheli Kemal Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yaptığı operasyon sonrasında çalışmalarını sürdürdü.

Örgütün içerisinde yüksek konumda bulunduğu, kentteki gece kulübü görevlilerinin öldürülmesi ile iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıların azmettiricisi olduğu tespit edilen, kamuoyunda "Babanın Oğlu Kemal" olarak bilinen Kemal Ü'nün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin E.A. adına sahte kimlik düzenlediğini ortaya çıkaran ekipler, yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan kara yoluyla hareket eden şüpheliyi Bolu'da aracını durdurarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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