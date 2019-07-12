Sucuk yüzeyinde oluşan beyazlıklar ne anlama gelir?

Her yiyecek gibi sucuğun da doğru bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Aksi halde ürün sertleşebilir, bozulabilir ya da dış yüzeyinde beyaz tabakalar meydana gelebilir.

Doğru şekilde saklanmayan sucuklarda maya ve coclar, hızlıca ürer ve bu üreme dış tabakada beyaz bir madde oluşturur. Beyaz tabaka sucuğun bozulduğunun bir işareti değildir. Ancak sucuğun lezzetinin azalmasına neden olur. Oluşan beyazlama sadece sucuğun üst tabakasındadır tabii erken müdahale edilmezse tüm ürünü de sarabilir.

Beyaz tabakadan kurtulmak için;

Eğer bu durumu erken fark ettiyseniz ve beyazlama fazla değilse sucuğun dış kısmını sirkeli bez ile silerek temizleyebilirsiniz.

Sucukta beyazlamanın önüne geçmek için;

İlk yapmanız gereken şey sucukları serin ve kuru yerde saklamak.

Serin bir yerde sakladığınız sucukları tüketmeden önce ara ara limon ile silin.

Diğer bir yöntem ise sucuğu zeytinyağı ile silmek. Bu ipuçları sayesinde sucuğun kalitesini ve lezzetini korumayı başarabileceksiniz.



