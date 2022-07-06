Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan tatilde sarmaş dolaş aşk pozları!

Survivor 2022 All Star yarışmasında karşı takımlarda birbirlerine karşı yarışan fakat yaşadıkları aşkı yarışma sonrasına da taşıyan Mert Öcal ve Sude Burcu, ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor. Taze sevgililer her anlarını beraber geçirirken, paylaştıkları pozlarla da takipçilerinin dikkatini çekiyor.

SARMAŞ DOLAŞ AŞK POZLARI

Son olarak ünlü çift Mert Öcal ve Sude Burcu, Fethiye'de gittiği bir plajdan dikkat çeken pozlar verdi.

Birbirlerini çok sevdikleri suratlarından okunan ikili sarmaş dolaş pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Güzel çift her fırsatlarını birlikte geçirirken, pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

SUDE BURCU BİKİNİLİ POZUYLA MEST ETTİ

Sevgilisi Mert Öcal'ın gözünden çekildiği bikinili pozunu paylaşan Sude Burcu, takipçilerini adeta güzelliğiyle büyüledi.

Siyah bikinisiyle şezlongda sere serpe uzanırken poz veren Sude Burcu, fiziği ve güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.





