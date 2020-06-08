Sufle tarifi! Çikolatalı nefis tat en kolay ve orijinal haliyle karşınızda

Herkesin evinde olan birkaç temel malzemeyi bir araya getirerek en orijinal haliyle bir sufle tarifi hazırladık. Çat kapı gelen misafirlerinize yapımı kolay ancak görsel bir şölen de yaşatmak istiyorsanız işte çikolatalı suflenin malzeme listesi.

SUFLE TARİFİ MALZEMELERİ

Püf noktalarını ve malzemeleri doğru uyguladığınız takdirde sufle tarifini yapmak imkansız değil. İşte hazırlık ve pişirme süresi yalnızca 15 dakika olan orijinal sufle yapımı.

1/2 su bardağı krema

250 gram bitter çikolata (parçalara ayrılmış)

1/2 çay kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

2 yumurta sarısı

6 yumurta akı

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı un

Sufle kaplarını yağlamak için tereyağı ve şeker

SUFLE YAPILIŞI

Sufle yapımına başlamadan önce fırını önceden 200 derecede ısıtın.

Suflenizi hangi kapta yapacaksanız altını ve yanlarını tereyağı ile yağlayın ve üzerine biraz şeker serpin.

Küçük bir tencerede orta ateşte kremayı ısıtın. Parçalanmış çikolatayı karıştırma kabına koyun. Krema kaynamaya başladığında hemen ocaktan alın ve çikolatanın üzerine dökün. Birkaç dakika pürüzsüz olana dek karıştırın.

Vanilya, un ve yumurta sarısını çikolatanın içine ekleyin ve iyice birleştirilip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Soğuması için bir kenara koyun.

Fırını 250 dereceye ısıtın.

Yumurta aklarını ayrı bir kaba alın ve bir tutam tuzu ekleyin mikserle sert bir görünüm elde edene dek karıştırın. Bu esnada şekeri de azar azar ilave edin. Bu birkaç dakika sürecektir.

Yumurta akı karışımını soğutulmuş çikolata karışımına ilave edin. Karıştırma işlemini hızlıca değil katlama yöntemiyle yapın. Yumurta aklarını çikolatalı karışıma spatulayla yedirin. Artık beyaz yumurta aklarını göremediğinizde birleştiğini anlayacaksınız.

Artık suflenizi sufle kaplarına dökebilir ve önceden ısıtılmış fırına koyabilirsiniz. 15 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

TENCEREDE SUFLE TARİFİ YAPMAK İSTİYORSANIZ…

Sufle kabınız yoksa hiç endişelenmeyin. Suflenizi dilerseniz bir güveç kapta yapabilirsiniz.

Güveç kabınız yoksa fincan yardımıyla da suflevyapabilirsiniz. Bunun için hazırladığınız sufleyi fincanlara ya da bardaklara paylaştırın ve içine az su koyduğunuz kaynar su olan bir tencereye fincanları yerleştirin. Suyun orta ateşte kaynar olmasına dikkat edin.

Tencere kapağına temiz bir mutfak bezi sarın ve tencerenin kapağını kapatın. İçi akışkan çikolatalı sufle olsun istiyorsanız 4,5 dakika, daha sert bir kıvamda istiyorsanız 7 dakika pişirebilirsiniz. . İşte kolay sufle tarifiniz hazır.

SUFLENİN PÜF NOKTALARI

Suflenizin kabarık bir görünümde olmasını sağlamak için yumurta aklarını çikolatalı karışıma azar azar yedirmelisiniz ve bu işlemi de alttan üste doğru katlayarak yapmalısınız. Bu püf noktası suflenizin sönmemesini sağlayacaktır.

Tencerede sufle yaparken mutlaka tencere kapağını bezle sarın. Bezle sarmazsanız eğer buharlaşan kapaktaki sular suflelerinize damlayabilir ve orijinal sufle görünümü yakalayamayabilirsiniz.

Malzemelerin özellikle yumurtaların oda sıcaklığında beklemiş olmasına dikkat edin.

ARDA TÜRKMEN’İN SUFLE TARİFİNİ MERAK EDİYORSANIZ EĞER…

Ünlü şef Arda Türkmen sufle tarifinde tahin ve pekmez de kullanıyor. Bunun yanı sıra 4 yumurta ve 2 adet yumurta sarısı ünlü şefin listesinde yer alıyor. Sufleleri 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 13 dakika pişirilmesini öneriyor.

SUFLE TARİFİNİN SUNUM ÖNERİSİ

Dilerseniz kışın suflenizin üzerine pudra şekeri ya da kakao serpebilirsiniz.

‘Biraz daha çikolataya doymak istiyorum’ diyorsanız üzerine çikolata sosu gezdirebilirsiniz.

Yaz mevsiminde ise bir top dondurma ile sunabilirsiniz.

SUFLE KALORİSİ

Fransız mutfağına ait olan bu nefis çikolatalı tat bir porsiyonda 672 kalori içeriyor.



