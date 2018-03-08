Şükran Ovalı'nın hamileliğine Asena Atalay'dan gönderme

Beşktaşlı futbolcu Caner Erkin ve 1.5 yıl önce olaylı şekilde boşandığı eski eşi Asena Atalay arasındaki gerginlik sürüyor.

Caner Erkin'in ve eşi Şükran Ovalı'nın bebek beklediğini öğrenen Asena Atalay, adeta kıskançlıktan deliye döndü ve sosyal medyaya sarıldı.

BEBEK DEĞİL YAĞ!

Asena Atalay'ın yaptığı iğneleyici paylaşım tüm takipçilerinin dikkatini çekti.

Asena Atalay'ın Instagram'ın hikaye kısmına yüklediği fotoğrafta bir kadının yaptığı gebelik testi görülüyor. Gebelik testinin üzerinde ise 'Sadece yağ' yazıyor.

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