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Şükran Ovalı'nın hamileliğine Asena Atalay'dan gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın hamile olduğu haberi eski eş Asena Atalay'ı çıldırttı

Şükran Ovalı'nın hamileliğine Asena Atalay'dan gönderme

Beşktaşlı futbolcu Caner Erkin ve 1.5 yıl önce olaylı şekilde boşandığı eski eşi Asena Atalay arasındaki gerginlik sürüyor.

Caner Erkin'in ve eşi Şükran Ovalı'nın bebek beklediğini öğrenen Asena Atalay, adeta kıskançlıktan deliye döndü ve sosyal medyaya sarıldı.

Şükran Ovalı isyan etti: 'Doğmamış bebeğime beddua eden vicdansız...'Şükran Ovalı isyan etti: 'Doğmamış bebeğime beddua eden vicdansız...'

BEBEK DEĞİL YAĞ!

Asena Atalay'ın yaptığı iğneleyici paylaşım tüm takipçilerinin dikkatini çekti.

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Asena Atalay'ın Instagram'ın hikaye kısmına yüklediği fotoğrafta bir kadının yaptığı gebelik testi görülüyor. Gebelik testinin üzerinde ise 'Sadece yağ' yazıyor.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Doğrusunu söylemek gerekirse Şükran Hanım diğer kadına on basar...konuşup daha fazla küçülmesin.
kocanın kıymetinı bilmedin bari saygı göster
Sen ne yaparsan yap sayın ŞÜKRAN OVALI hanım efendi senden KAT KAT güzel ve gayet tabidir ki doğuracak ALLAH sağlıklı sıhhatlı 3 kız 3 oğlan versin dedeler bol bol torun sevsin .SEN ÇATLA
Allah biz erkekleri kadınların şerrinden korusun. İnsan şeytanla mücadele edebilir de kadınla edemez
kadınlar zengin erkeklerin yanında kendilerini zengin sanıyorlar. kralın kızı değilsen kraliçeliğin bir yere kadardır. siz zengin erkekleri kafaladığınızı düşünürken erkeklerin sizi kafaladığını anlayamayacak kadar basitsiniz. buda böyle biline.
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