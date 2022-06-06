Şükran Ovalı ve Songül Öden'in tatil keyfi! Sezonu açtılar

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin, 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, kızlarıyla birlikte tatil sezonunu açtı.

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şükran Ovalı'ya meslektaşı Songül Öden de eşlik etti.

Objektif karşısında bikinisiyle poz veren ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Nerede tatil yaptığını belirtmeyen 37 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına; Pelin Ermiş, Songül Öden ve Pelin Öztekin gibi ünlü isimler yorum yaptı.





