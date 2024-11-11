Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan üzen haber! Sosyal medyada ağlayarak duyurdu! 'Tuvaletimi yapamayacak bir durum...'

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile olan beraberliğiyle hafızalara kazınan Sibil Çetinkaya şimdilerde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’la birlikte. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen isim paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

VÜCUDU YANDI!

Hem ilişkisi hem de işi tam gaz giderken Sibil Çetinkaya'dan üzen bir paylaşım geldi. Sevenlerini korkutan Çetinkaya, Instagram'daki paylaşımında; ''Maalesef korkunç pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağı kadar çayın bacak, kasık ve kasık içi bölgeme tamamen dökülmesiyle korkunç bir acı içindeyim sabahtan beri. görüntüyü kötü olmamanız adına paylaşmayacağım ama saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum acıdan. İz kalmaması için elimden geleni yapıyorum. Allah beterinden korusun kaza diyelim. Şu an çok daha iyiyim. Çok teşekkür ederim mesajlarınıza'' dedi.

"İzi de bıraktım acısı geçsin yeterdeyim. Çünkü afedersiniz tuvaletimi yapamayacak bir durum oldu, su topladı bölge bölge. Sabah Atina'ya gelmiş bulundum. Bugün de pazar burada doktor aramaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınıza pek yazamıyorum şu an daha da iyi hissedince haberlerim." ifadelerini kullandı.