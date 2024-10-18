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  4. Sular durulmuyor! Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a Yılmaz Güney tepkisi! 'Densiz' çıkışı gündem oldu...

Sular durulmuyor! Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a Yılmaz Güney tepkisi! 'Densiz' çıkışı gündem oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.10.2024 16:18
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adayan Nur Sürer'e oyuncu Farah Zeynep Abdullah tepki göstermişti. Usta oyuncu Nur Sürer de günler sonra Abdullah'a sert yanıt verdi. Katıldığı bir programdaki 'Densiz' çıkışı olay oldu.

Sular durulmuyor! Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a Yılmaz Güney tepkisi! 'Densiz' çıkışı gündem oldu...

Geçtiğimiz günlerde düzenenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nur Sürer ve Binnur Kaya almıştı. Ödül töreninde usta oyuncu Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e adamıştı. "Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" demişti.

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Sürer'in ödülünü Güney'e atfetmesine ise Farah Zeynep Abdullah'tan tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Farah Zeynep Abdullah, Sürer'in konuşmasını paylaşarak, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullanmıştı.

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NUR SÜRER'DEN SERT TEPKİ GELDİ: "DENSİZ"

'Talk & Food' programına katılan Nur Sürer, "Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Yeşilçam'dan bu yana gelen hikâyemizde hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir. Sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş." dedi.

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"Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar." diyen Sürer, "Adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikâye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır" ifadelerini kullandı.

"HAKİMİ VURMAK YOK AMA"

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz yıl da sosyal medyadaki bir tartışmada, yönetmen-oyuncu Yılmaz Güney hakkında, "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" demişti. Dava açacaklarını açıklayan Güney ailesine ise, "Ok, hakimi vurmak yok ama" yanıtı vermişti.

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Farah Zeynep Abdullah
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