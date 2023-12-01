Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk kimdir? Şule Kayatürk ne iş yapıyor? Alkolü bırakan çalışanlarına altın vermesiyle gündemdeydi!

Şulemsi kullanıcı adlı sosyal medya fenomeni Şule Kayatürk, Dilan Polat-Engin Polat ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci ve Eylül Öztürk gibi kara para aklama iddialarıyla gündeme gelmişti. Güzellik merkezi sahibi olan Şulemsi'nin mal varlığı ve kim olduğu merak edildi. İşte Şule Kayatürk (Şulemsi) ile ilgili merak edilenler...

ŞULEMSİ ADIYLA BİLİNEN ŞULE KAYATÜRK KİMDİR?

Şule Kayatürk, Ankara doğumlu internet fenomenidir. 1.75 boyunda ve oğlak burcu olan Şule Kayatürk, bir dönem 100 kilonun üzerine çıkmış fakat büyük bir zayıflama yaşayarak yaklaşık 54 kiloya düşmüştür.

Şulemsi takma adıyla bilinen Şule Kayatürk, bir dönem eşi Yasin Türk ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Daha sonra eşiyle bir süre ayrılık yaşayan Şule Kayatürk, Umre sırasında eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu. 2013 yılından bu yana aktif olarak sosyal medyada etkin olan Şule Kayatürk, farklı mecralarda da kendine yer edinmiştir.

Makyaj sanatçılığı, sosyal medya etkileyiciliği ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Şule Kayatürk'ün kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.

ALKOLÜ BIRAKAN ÇALIŞANLARINA ALTIN VERMESİYLE GÜNDEMDEYDİ!

Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk, yüzündeki büyük değişimin dışında, çektiği bir videoyla da gündem olmuştu. Alkolü bırakan bir çalışanına altın hediye eden Şule Kayatürk, çalışanlarından kim alkolü bırakırsa ona altın vereceğini söylemişti. Bu paylaşımıyla gündem olan Şulemsi, büyük tepki toplamıştı.







