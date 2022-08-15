Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali

Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Yıllardır ekranda olmamasına rağmen eski sahneler ve oyuncular sık sık gündeme geliyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimlerin yer aldığı dizide, Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanlarından biri olan Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren Özcan Varaylı merak konusu oldu.

SÜLEYMAN ÇAKIR'I ÖLDÜRMÜŞTÜ

Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümünde ise öldüğü ilan edilmişti. Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldüren kişi ise Cerrahpaşalı Halit'ten başkası değildi. Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar tarafından öldürülmüştü.

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada zaman zaman gittiği yerleri paylaşan ve son haliyle dikkat çeken usta oyuncuya yorum yağıyor.

Ünlü oyuncunun kimi takipçileri eski rolüne göndermeler yaparken kimi ise "Yaşlandın be Halit", "Çok yaşlanmışsın be Cerrahbaşalı Halit" yorumları yaptı.

Özcan Varaylı zamanını genelde Foça'da geçiriyor.

EDHO TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?

Özcan Varyalı kendisine sürekli EDHO'dan teklif geldiğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"EDHO'ya beni her sezon çağırdılar. Kendimi tekrar etmek istemediğim için kabul etmedim. Kusura bakmasın yapımcılar ama ben tekrar Oktay'ın (Kaynarca) karşısına geçip onun düşmanı olup 3-5 bölüm sonra ya da bilemedin 1 sezon sonra ölmek istemiyorum. Ben başka bir şey yapmak istiyorum. Mafya adamı falan değilim ki... Çünkü o karakteri çok sevdiler. Bildiğin, yüzü gülmeyen psikopat bir adam. Kendi adamını tak diye vurabiliyor... Hiç duygusu yok adamın. Bir ablasından korkuyor."



