MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali

15.08.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit olarak hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali merak konusu oldu. Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren Özcan Varaylı'nın sosyal medya paylaşımlarına yorum yağıyor. Şu sıralar Foça'da vakit geçiren oyuncunun son haline "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı" yorumları yağıyor.

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali

Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Yıllardır ekranda olmamasına rağmen eski sahneler ve oyuncular sık sık gündeme geliyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimlerin yer aldığı dizide, Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanlarından biri olan Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren Özcan Varaylı merak konusu oldu.

SÜLEYMAN ÇAKIR'I ÖLDÜRMÜŞTÜ

Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümünde ise öldüğü ilan edilmişti. Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldüren kişi ise Cerrahpaşalı Halit'ten başkası değildi. Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar tarafından öldürülmüştü.

lyş

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada zaman zaman gittiği yerleri paylaşan ve son haliyle dikkat çeken usta oyuncuya yorum yağıyor.

3

Ünlü oyuncunun kimi takipçileri eski rolüne göndermeler yaparken kimi ise "Yaşlandın be Halit", "Çok yaşlanmışsın be Cerrahbaşalı Halit" yorumları yaptı.

1

Özcan Varaylı zamanını genelde Foça'da geçiriyor.

EDHO TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?

Özcan Varyalı kendisine sürekli EDHO'dan teklif geldiğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

2

"EDHO'ya beni her sezon çağırdılar. Kendimi tekrar etmek istemediğim için kabul etmedim. Kusura bakmasın yapımcılar ama ben tekrar Oktay'ın (Kaynarca) karşısına geçip onun düşmanı olup 3-5 bölüm sonra ya da bilemedin 1 sezon sonra ölmek istemiyorum. Ben başka bir şey yapmak istiyorum. Mafya adamı falan değilim ki... Çünkü o karakteri çok sevdiler. Bildiğin, yüzü gülmeyen psikopat bir adam. Kendi adamını tak diye vurabiliyor... Hiç duygusu yok adamın. Bir ablasından korkuyor."

Özgü Namal, Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizinin setine gitti! Beyaz saçları dikkat çektiÖzgü Namal, Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizinin setine gitti! Beyaz saçları dikkat çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal bikinisiyle zıplayarak poz verdi! "Genç kız fiziği"Zuhal Topal bikinisiyle zıplayarak poz verdi! "Genç kız fiziği"
Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar bulduMasumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz kurtlar vadisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Duş kavgası' kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var, polis alarma geçti

'Duş kavgası' kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var, polis alarma geçti

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

Konut satışları için devlet harekete geçti!

Konut satışları için devlet harekete geçti!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.