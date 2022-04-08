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Süleyman Çakır nasıl öldü? Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm tarihi ve sebebi nedir?

08.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Çakır 8 Nisan Cuma günü yeniden gündem oldu. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı karakter, senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Peki Süleyman Çakır nasıl öldü? Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm tarihi ve sebebi nedir? İşte Kurtlar Vadisi dizisi ile Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği karaktere ilişkin detaylar...

Süleyman Çakır nasıl öldü? Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm tarihi ve sebebi nedir?

Süleyman Çakır nasıl öldü? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 8 Nisan Cuma (bugün) konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Show TV'de 15 Ocak 2003 yılında ilk bölümü ekrana gelen politik dram ve aksiyon türündeki bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde senaryo gereği yaşamını yitiren karakter ile ilgili Süleyman Çakır nasıl öldü? Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm tarihi ve sebebi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

SÜLEYMAN ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden biri idi. Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür.

  1. bölümde vurulan Süleyman Çakır'ın 45. bölümde öldüğü belli olmuştur. Oktay Kaynarca'nın dizideki ömrü Süleyman Çakır'ın ayrılması ile sona ermiştir.

Kurtlar Vadisi'nden Süleyman Çakır'ın yakın arkadaşı Polat Alemdar; Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek intikam almıştır.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN EFSANE KARAKTERİ SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜM TARİHİ NEDİR?

Süleyman Çakır karakteri, dizide en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerden biriydi. 8 Nisan'da öldüğü belli olan Kurtlar Vadisi karakteri ile ilgili bu sebeple gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur. Süleyman Çakır'ın ölümü tepki çekse de cenaze düzenlemesi ve ölüm ilanı verilmesi gibi durumlar sebebiyle Kurtlar Vadisi fanları ti'ye alınmıştır.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN EN İYİ 10 SÖZÜ

Esaslı racon kesmesi, laf sokması ve damar sözleri ile ünlü olan Süleyman Çakır karakterinin sözlerini sizin için listeledik.

Ya yanımda dur ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun.

Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.

Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.

Geldiğim yerlere planlarla gelmedim vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla.

Asla birilerinin umudunu kırma belki de sahip oldukları tek şey o’dur.

Benim bu alemdeki raconum; belimdeki silahı çektikten sonra, mermim bitene kadar yerine koymamaktır.

Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır.

Biz racon bilen adamız racona göre yaşarız karşımızda da racon görmek isteriz raconumuza para gibi pis şeyler helal getiremez.

Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma.

Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldiİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'de Show TV'de ilk bölümüyle ekrana gelmiştir.

Aksiyon, dram ve politik türündeki dizi 4 sezondan ve 97 bölümden oluşuyor. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

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