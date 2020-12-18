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Süleyman Hurma: Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 18.12.2020 22:03 | Son Güncelleme

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süleyman Hurma: Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

Hakemlere tepki gösteren Hurma, "Günün sonunda mutluyum ama çok stresli bir maç oldu. Galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç. Sahada olanlar, VAR odasında olanlar... Bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Galatasaray'ın neye tepkili olduğunu, Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum. Tek tek pozisyona girersek çok şey söylerim. Penaltıdan daha açık pozisyonlar oldu. Futbolumuz gerçekten çok kötüye gidiyor." dedi.

Onyekuru transferi ve hedefleri sorulurken, "Onyekuru gündemimizde yok. Birkaç oyuncu daha transfer ettik. Takımlarında oynadıkları için açıklamadık" ifadelerine yer verdi.

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