Süleyman Hurma: Lucas Biglia'yı yarın açıklayabiliriz

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımının transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Badou Ndiaye ve Lucas Biglia transferi için bilgi veren Süleyman Hurma, "Ndiaye henüz bitmedi, Biglia geldi. Sağlık kontrolü ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yarın bir olumsuzluk olmazsa o transferi açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.
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