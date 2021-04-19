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Süleyman Karadeniz finalde

19.04.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 97 kiloda boy gösteren güreşçi Süleyman Karadeniz finale yükseldi.

Süleyman Karadeniz finalde

Polonya’nın Varşova kentinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda boy gösteren 97 kilodaki güreşçi Süleyman Karadeniz, yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Elizbar Odikadze’yi 7-5 yenerek finale yükseldi. Maça beklediği başlangıcı yapamayan ve rakibi karşısında 5-0 geriye düşen Süleyman Karadeniz, daha sonra müthiş bir geri dönüş yaparak minderden 7-5’lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve adını finale yazdırdı. Süleyman Karadeniz, finalde Rus güreşçi Alikhan Zhabrailov ile altın madalya mücadelesi verecek.

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