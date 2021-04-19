Polonya’nın Varşova kentinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda boy gösteren 97 kilodaki güreşçi Süleyman Karadeniz, yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Elizbar Odikadze’yi 7-5 yenerek finale yükseldi. Maça beklediği başlangıcı yapamayan ve rakibi karşısında 5-0 geriye düşen Süleyman Karadeniz, daha sonra müthiş bir geri dönüş yaparak minderden 7-5’lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve adını finale yazdırdı. Süleyman Karadeniz, finalde Rus güreşçi Alikhan Zhabrailov ile altın madalya mücadelesi verecek.

