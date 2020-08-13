SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Süleyman Seba kabri başında anıldı

Süleyman Seba kabri başında anıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Beşiktaş Kulübünün Onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan ve Umut Şenol, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Tayfur Havutcu, Ulvi Güveneroğlu, kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Ahmet Nur Çebi, Seba'nın Türk sporu için önemine değinerek, "Ölümünden dolayı maalesef çok üzgünüm. Biraz daha yaşasaydı ona daha ihtiyacımız olacaktı. Hayırla yad etmek için burada bulunuyoruz, mekanı cennet olsun. Bugün içinde bulunduğumuz durumda kişiliğinin ve tavrının, vizyonunun, yönetim tarzının ne kadar önemli olduğunu, onurla ve gururla büyük Beşiktaş'ı idare ettiğini ve ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayan bir Beşiktaş'ı yıllarca idare ettiğini ve teslim ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Beşiktaş transferi böyle duyurdu! İlginç yöntem...Beşiktaş transferi böyle duyurdu! İlginç yöntem...
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"
Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"
Yaptığı paylaşımla takipçilerini yine büyüledi...
Yaptığı paylaşımla takipçilerini yine büyüledi...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Derbide Beşiktaş kazandı!
Derbide Beşiktaş kazandı!
Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...
Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Ahmet Nur Çebi: Balotelli'yi Sergen Yalçın istemiyor
Resmi Balotelli ve transfer açıklaması
N'Sakala, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
N'Sakala, sahaya indi
Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş transferi böyle duyurdu! İlginç yöntem...
Romanya'nın Craiova takımında forma giyen Ivan Martic, Beşiktaş’a yakın
Beşiktaş'ta savunmaya sürpriz isim!
Beşiktaş kaptan Atiba'yla yeniden anlaştı
Beşiktaş Atiba'yla yeniden anlaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.