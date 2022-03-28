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Süleyman Yağcı "Öpüşürse buna müdahale ederim" deyince Demet Akalın bakın ne dedi

28.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı tayt açıklamasından sonra yeni bir açıklamayla daha tepki çekti. Süleyman Yağcı açıklamasında "Otobüste sevişen birilerini görsem uyarırım. Öpüşürsen 'öpüşemezsin' derim" yorumuyla dikkat çekti. Demet Akalın bu yorumu görünce bakın ne dedi.

Çocuklar Duymasın’da Fıs Fıs İsmail karakterine hayat veren Süleyman Yağcı ‘kadınlar tayt giymesin’ diyerek tepki çekti, gündem olunca ünlü isim açıklamalarının da dozunu arttırdı. 2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi. Gergin anların yaşandığı programda Yağcı, kendisine ‘sapık’ diyenlere de cevap verdi.

“Benim neye ‘iğrenç’ dediğimi herkes biliyor" diyen Süleyman Yağcı şunları söyledi:

"%10 bilmeyen var onu da giyenler ve giydirenler. Bana ‘sapık’ diyenler asıl tehlikeli olan onlardır. Ben ‘adaplı şekilde giyinsin’ diyorum. Onlar ‘bırak daha açık giysinler, biraz daha bakalım’ diye düşünenler. Bir şey için ‘çirkin’ demek beğenmemektir. Ben ‘çirkin’ demedim. ‘Çirkin’ demek başka bir şey ‘iğrenç’ demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek kimse izlemek zorunda değil. Pisten kastım giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması. Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi. İğrenç kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum."

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ÖPÜŞENLERE MÜDAHALE EDİYORMUŞ

Açıklamasının dozunu artıran ünlü isim "O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir” diyerek şoke etti. Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı hızını alamadı ve otobüste ve parkta öpüşenlere de müdahale ettiğini anlattı.

Yağcı konuşmasında "Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.” dedi.

DEMET AKALIN'DAN BOMBA PAYLAŞIM

Demet Akalın Yağcı'nın sözlerini duyunca bomba bir yorum yaptı. Akalın bu sözleri paylaşıp "Gördüğüm yerde yapışacağım Okan'ın dudaklarına" dedi.

Ekran Alıntısı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne oldu buna acaba parası mı bitti
Kiyafet konusunda birsey diyemem ama toplu ortamlarda öpüşmek olsun sevişmek olsun bende karşıyım. Ailesi çocuğu olan insanlar var gelecek nesile boyle mi ornek olunacak sokta herkesin icinde öpüşerek. Adam hakli bu konuda
adam haklı. ahlak diye bir şey var

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