Süleymanpaşa Belediyesinden her kesime hitap eden Ramazan programları

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan yeni tip Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan da Mübarek Ramazan ayının en iyi şekilde idrak edilebilmesi için birçok etkinlik gerçekleştiriyor.

Ramazan ayında her gece başka bir mahallede düzenlenen toplu iftar programlarının bu yıl salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilememesi nedeniyle harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırdığı sıcak yemek servisinin yanı sıra her gün sosyal medya üzerinden yayınlanan birçok etkinlikle Ramazan ruhunu yaşatıyor.

Ramazan ayının başlangıcından bu yana her gün sohbet programları, Mukabele, iftar programları, çocuklar için Karagöz-Hacivat, meddah ve orta oyunu gösterileri ile Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferini canlandırıyor.

Vaizlerden ramazan sohbetleri ve mukabele her gün yayında

Her gün öğle saatinde, Süleymanpaşa Belediyesi yayın organı olan Süleymanpaşa TV’de Tekirdağ İl Müftülüğünde görevli ilçe müftüleri ve vaizlerinin sohbet programları ve ardından canlı olarak Mukabele programı yayınlanıyor. Tutulan oruçlarla nefsin terbiyesinin yanı sıra sohbet ve Mukabele programları ile manevi anlamda da Ramazan ayının bereketi paylaşılıyor.

Her akşam iftar saatinde canlı olarak yayınlanan iftar programı ile ilahiler ve Ramazan’ın faziletlerinin anlatıldığı sohbetler Süleymanpaşalılara aktarılıyor.