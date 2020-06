Süleymanpaşa’da tüm alanlar dezenfekte edildi

Yeni tip Korona virüsü salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan kafe, çay bahçesi, restoran ve eğlence merkezi gibi insanların toplu olarak bulundukları mekânlar, yeni normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden açıldı. Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren Süleymanpaşa Aile Çay Bahçeleri, alınan hijyen tedbirlerinin ardından misafirlerini bekliyor.

Süleymanpaşa şehir merkezi sınırları dahilinde hizmet veren 9 Süleymanpaşa Aile Çay Bahçesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tepeden tırnağa dezenfekte edilip, oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi. Hazırlıklar kapsamında, çay bahçesi çalışanları da uygulanacak tedbirler hakkında bilgilendirildi. Buna göre, çalışanlar maske ve eldiven kullanarak hizmet verecek.

“Bu illetten kurtulma aşamasına geçtik”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgınla mücadelede gösterilen üstün başarı sayesinde normalleşme sürecine girildiğine vurgu yaptı. Yüksel, “Salgın süreci vatandaşlarımızı ciddi manada yıprattı, bunun farkındayız. Ancak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın ülke genelinde titizlikle uyguladığı salgın önlemleri sayesinde artık bu illetten kurtulma aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Belediye olarak Süleymanpaşa’da salgının yayılmasının önüne geçmek için 3 aya yakın süredir gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Ancak artık önümüzü görebildiğimiz ve adına yeni normalleşme dediğimiz bir sürece girdik. Bu kapsamda 1 Haziran itibariyle kafe, restoran gibi toplu halde bulunulan yerler salgınla ilgili tedbirleri almak koşuluyla açılıyor,” ifadelerini kullandı.

“Süleymanpaşa aile çay bahçelerimizde her türlü tedbiri aldık”

Paşa Çay Bahçeleri’nin her türlü önlem alınarak Süleymanpaşalıları güvenle ağırlamaya hazır hale getirildiğini kaydeden Başkan Yüksel, “Biz de belediyemiz bünyesinde hizmet veren Süleymanpaşa Aile Çay Bahçelerimizi yeni normalleşme sürecine uyumlu hale getirdik ve her türlü hijyen tedbirini alarak kıymetli hemşehrilerimize güvenle hizmet verecek standartları sağladık” dedi.