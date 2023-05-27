Sultan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sultan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

Sultan filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yer alacak. Bollywood’un başarılı oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, gerçek hikayesi ile duygulandırıyor. Hindistan sinemasında en çok izlenen film, Sultan lakaplı Dövüşçü Sultan Ali Khan’ın hayat hikayesini konu alıyor. Sultan filminin başrolünde Salman Khan yer alıyor. Peki, Sultan filmi kaç yılında çekildi?

SULTAN FİLMİ KONUSU

STAR TV’de bu akşam yayınlanacak olan Sultan filmi, Sultan Ali Khan’ın hayatını konu alıyor. Hem kişisel hayatında hem de spor geçmişinde yaşadığı zorlukları Bollywood anlatımı ile birleştiren filmde ünlü oyuncu Salman Khan’a, Anushka Sharma ve Amit Sadh gibi başarılı yıldızlar eşlik ediyor. Küçük bir kasabada güreşçi olma yolunda emin adımlarla yürüyen Ali Khan’ın hikayesi bu akşam izleyiciler ile buluşacak.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Sultan filminde başrolde Salman Khan yer alıyor. Ona Amit Sadh, Anushka Sharma ve Randeep Hooda gibi ünlü Bollywood yıldızları eşlik ediyor. Hindistan sinema sektöründe bir hayli popüler olan film yıldızlarının aynı yapımda yer alması ise izleyicileri mutlu ediyor. Filmin müziklerini Mumbai’de popüler olan Vishal-Shekhar ikilisi yapıyor.

SULTAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindistan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi. Film 2016 yılında vizyona girdi.



