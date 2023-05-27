MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sultan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sultan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

Sultan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sultan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

27.05.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güreşçi Sultan Ali Khan’ın dram dolu hayat hikayesini anlatan film izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Sultan filmini seyretmek isteyen sinema severler film hakkında araştırmalar yapıyorlar. Peki, Sultan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sultan filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Sultan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sultan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

Sultan filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yer alacak. Bollywood’un başarılı oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, gerçek hikayesi ile duygulandırıyor. Hindistan sinemasında en çok izlenen film, Sultan lakaplı Dövüşçü Sultan Ali Khan’ın hayat hikayesini konu alıyor. Sultan filminin başrolünde Salman Khan yer alıyor. Peki, Sultan filmi kaç yılında çekildi?

SULTAN FİLMİ KONUSU

STAR TV’de bu akşam yayınlanacak olan Sultan filmi, Sultan Ali Khan’ın hayatını konu alıyor. Hem kişisel hayatında hem de spor geçmişinde yaşadığı zorlukları Bollywood anlatımı ile birleştiren filmde ünlü oyuncu Salman Khan’a, Anushka Sharma ve Amit Sadh gibi başarılı yıldızlar eşlik ediyor. Küçük bir kasabada güreşçi olma yolunda emin adımlarla yürüyen Ali Khan’ın hikayesi bu akşam izleyiciler ile buluşacak.

sultan film

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Sultan filminde başrolde Salman Khan yer alıyor. Ona Amit Sadh, Anushka Sharma ve Randeep Hooda gibi ünlü Bollywood yıldızları eşlik ediyor. Hindistan sinema sektöründe bir hayli popüler olan film yıldızlarının aynı yapımda yer alması ise izleyicileri mutlu ediyor. Filmin müziklerini Mumbai’de popüler olan Vishal-Shekhar ikilisi yapıyor.

SULTAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindistan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi. Film 2016 yılında vizyona girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak sahnesi gündem oldu! İnternete özel görüntüler..Yatak sahnesi gündem oldu! İnternete özel görüntüler..
"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi
50 yaşındaki sevgilisiyle ayrılmıştı! Yeni aşkını paylaştı50 yaşındaki sevgilisiyle ayrılmıştı! Yeni aşkını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Star TV sultan film sultan filmi Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'

YSK ikinci tur seçimlerinden bir gün önce paylaştı!

YSK ikinci tur seçimlerinden bir gün önce paylaştı!

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.