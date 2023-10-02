SULTAN OYUNCULARI VE KONUSU! Sultan filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Sultan filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Hint sinemasının önemli filmleri arasında yer alan Sultan dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hikayesini konu alıyor. Aksiyon, dram ve romantik türünü ele alan Sultan filmi hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Sultan filmi hakkında detaylı bilgiler...
Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.
Marrese Crump - Marrese
Salman Khan - Sultan Ali Khan
Anushka Sharma - Aarfa
Randeep Hooda - Sultan's Coach
Marko Zaror - Marcus
Amit Sadh - Sultan's brother
Tyron Woodley - Wrestler
Brahim Achabbakhe - Brahim
Ron - Ron Smoorenburg
Pilot - Björn Freiberg
2016 yılında vizyona giren Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Fİlm, Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi.