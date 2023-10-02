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SULTAN OYUNCULARI VE KONUSU! Sultan filmi ne zaman ve nerede çekildi?

02.10.2023 20:32 | Son Güncelleme:
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Sultan filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar sorgulanmaya başladı. Bollywood sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Sultan filmi Ali Abbas Zafar tarafından kaleme alınıp, beyaz perdeye aktarıldı. Peki, Sultan filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sultan filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Sultan filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Hint sinemasının önemli filmleri arasında yer alan Sultan dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hikayesini konu alıyor. Aksiyon, dram ve romantik türünü ele alan Sultan filmi hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Sultan filmi hakkında detaylı bilgiler...

SULTAN FİLMİ KONUSU

Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

sultan film

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Marrese Crump - Marrese

Salman Khan - Sultan Ali Khan

Anushka Sharma - Aarfa

Randeep Hooda - Sultan's Coach

Marko Zaror - Marcus

Amit Sadh - Sultan's brother

Tyron Woodley - Wrestler

Brahim Achabbakhe - Brahim

Ron - Ron Smoorenburg

Pilot - Björn Freiberg

SULTAN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılında vizyona giren Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Fİlm, Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi.

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