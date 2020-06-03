Sultan sarması tarifi: Lokum kıvamında sultan sarması yapılışı

Hem tatlı yiyip hem de kilo almak istemiyorsanız sultan sarması tarifi doğru bir seçim olacaktır. Oldukça hafif bir tatlı olan sultan sarması aynı zamanda çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Tarifin sunumu da lezzeti kadar göz dolduruyor...

SULTAN SARMASI TARİFİ MALZEMELERİ

Pratik sultan sarması tarifi için malzemelerimiz de oldukça ulaşılabilir. Sultan sarması tarifi sade bir şekilde de yapılabilir. Bunun için malzeme listesinden kakaoyu çıkarmalısınız.

Bir litre süt

Bir bardak toz şeker

Bir su bardağı un

Bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

4 yemek kaşığı kakao

Bir paket vanilya

2 bardak Hindistan cevizi tozu

İç malzemesi için:

Bir paket krem şanti

Bir çay bardağı süt

SULTAN SARMASI YAPILIŞI

İlk olarak sütü, şekeri ve kakaoyu tencereye alın.

Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın.

Şeker eridikten sonra içine unu ilave edin.

Şimdi kısık ateşte karıştırmaya devam edin.

Karışım muhallebi kıvamına gelince birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Ocaktan aldıktan sonra içine vanilya ve tereyağını ekleyip mikserle karıştırın.

Dikdörtgen bir borcama Hindistan cevizi tozunu eşit miktarda dağıtın.

Borcamın içine muhallebiyi dökün.

Muhallebinin her yerini spatula yardımıyla eşitleyin.

Borcamı buzdolabında 2 saat dinlendirin.

Bu sırada sütü ve krem şantiyi mikser yardımıyla iyice çırpın.

Muhallebiyi buzdolabından çıkarın.

Üzerine krem şantiyi yayın.

Tekrar yaklaşık 2 saat tatlıyı dinlendirin.

Tatlıyı dolaptan çıkardıktan sonra ortadan ikiye kesin.

İki yarım kısmı rulo haline getirin.

Sonrasında bu iki ruloyu bıçak yardımıyla keserek boyutlandırın.

Afiyet olsun.

SULTAN SARMASI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Sultan sarması yapımında muhallebinin pürüzsüz kıvamda olması çok önemli. Bu yüzden karıştırma teli kullanarak muhallebiyi sık sık karıştırmalısınız.

Muhallebiyi küçük değil, geniş bir borcama dökün. Tatlının lezzetli olabilmesi için muhallebinin ince olması gerekiyor.

Krem şantiyi muhallebi sıcakken üzerine dökmemelisiniz. Aksi halde krem şanti eriyecektir. Muhallebi bu yüzden tamamen soğuyana kadar dolapta beklemeli.