YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sultan sarması tarifi: Lokum kıvamında sultan sarması yapılışı

Sultan sarması tarifi: Lokum kıvamında sultan sarması yapılışı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzeti de ismi kadar iddialı olan sultan sarması tarifi, kolay ve hafif bir tatlıdır. Sultan sarması tarifi malzemeleri ve yapılışını anlatıyoruz, buyursunlar.

Sultan sarması tarifi: Lokum kıvamında sultan sarması yapılışı

Hem tatlı yiyip hem de kilo almak istemiyorsanız sultan sarması tarifi doğru bir seçim olacaktır. Oldukça hafif bir tatlı olan sultan sarması aynı zamanda çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Tarifin sunumu da lezzeti kadar göz dolduruyor...

SULTAN SARMASI TARİFİ MALZEMELERİ

Pratik sultan sarması tarifi için malzemelerimiz de oldukça ulaşılabilir. Sultan sarması tarifi sade bir şekilde de yapılabilir. Bunun için malzeme listesinden kakaoyu çıkarmalısınız.

Bir litre süt
Bir bardak toz şeker
Bir su bardağı un
Bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
4 yemek kaşığı kakao
Bir paket vanilya
2 bardak Hindistan cevizi tozu

İç malzemesi için:
Bir paket krem şanti
Bir çay bardağı süt

SULTAN SARMASI YAPILIŞI

  • İlk olarak sütü, şekeri ve kakaoyu tencereye alın.
  • Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın.
  • Şeker eridikten sonra içine unu ilave edin.
  • Şimdi kısık ateşte karıştırmaya devam edin.
  • Karışım muhallebi kıvamına gelince birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
  • Ocaktan aldıktan sonra içine vanilya ve tereyağını ekleyip mikserle karıştırın.
  • Dikdörtgen bir borcama Hindistan cevizi tozunu eşit miktarda dağıtın.
  • Borcamın içine muhallebiyi dökün.
  • Muhallebinin her yerini spatula yardımıyla eşitleyin.
  • Borcamı buzdolabında 2 saat dinlendirin.
  • Bu sırada sütü ve krem şantiyi mikser yardımıyla iyice çırpın.
  • Muhallebiyi buzdolabından çıkarın.
  • Üzerine krem şantiyi yayın.
  • Tekrar yaklaşık 2 saat tatlıyı dinlendirin.
  • Tatlıyı dolaptan çıkardıktan sonra ortadan ikiye kesin.
  • İki yarım kısmı rulo haline getirin.
  • Sonrasında bu iki ruloyu bıçak yardımıyla keserek boyutlandırın.
  • Afiyet olsun.

SULTAN SARMASI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Sultan sarması yapımında muhallebinin pürüzsüz kıvamda olması çok önemli. Bu yüzden karıştırma teli kullanarak muhallebiyi sık sık karıştırmalısınız.

Muhallebiyi küçük değil, geniş bir borcama dökün. Tatlının lezzetli olabilmesi için muhallebinin ince olması gerekiyor.

Krem şantiyi muhallebi sıcakken üzerine dökmemelisiniz. Aksi halde krem şanti eriyecektir. Muhallebi bu yüzden tamamen soğuyana kadar dolapta beklemeli.

Muhallebiyi bir gece bekletirseniz kıvamı tam oturacaktır.
Sultan sarmasını beyaz /sade yapmak için kakaoyu malzeme listesinden elemelisiniz.

Sultan sarmasını bisküvili de hazırlayabilirsiniz. Bunun için borcamın tabanına hindistan cevizi yerine robottan geçirilmiş bisküvi tozu koymalısınız.

Sultan sarmasının muzlu bir tarifi de bulunuyor. Bunun için muhallebiyi sarma aşamasında içine muz dilimleri ekleyebilirsiniz.

SULTAN SARMASI KALORİ ORANI

Bir porsiyon sultan sarması yaklaşık olarak 244 kaloridir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!
Bu mevsimde ağzınıza bile sürmeyin! Neden mi?Bu mevsimde ağzınıza bile sürmeyin! Neden mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

20 dakikada hazırlanıyor! Su böreği tadında...

20 dakikada hazırlanıyor! Su böreği tadında...

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patates püresi tarifi: Her yemeğin yanına en çok o yakışır

Her yemeğin yanına en çok o yakışır

Falafel tarifi: Lübnan mutfağının orijinal lezzeti

Lübnan mutfağının orijinal lezzeti

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş! İşte o tarif...

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Gerçek bir İtalyan gibi tam kıvamında tiramisu yapmak için 2 mükemmel tarif...

tam kıvamında tiramisu yapmak için 2 mükemmel tarif...

Evde yapabileceğiniz pratik beyti tarifi! Kebapçılara taş çıkarın...

Evde yapabileceğiniz pratik beyti tarifi! Kebapçılara taş çıkarın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.