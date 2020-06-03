Sultan sarması tarifi: Lokum kıvamında sultan sarması yapılışı

Hem tatlı yiyip hem de kilo almak istemiyorsanız sultan sarması tarifi doğru bir seçim olacaktır. Oldukça hafif bir tatlı olan sultan sarması aynı zamanda çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Tarifin sunumu da lezzeti kadar göz dolduruyor...
Pratik sultan sarması tarifi için malzemelerimiz de oldukça ulaşılabilir. Sultan sarması tarifi sade bir şekilde de yapılabilir. Bunun için malzeme listesinden kakaoyu çıkarmalısınız.
Bir litre süt
Bir bardak toz şeker
Bir su bardağı un
Bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
4 yemek kaşığı kakao
Bir paket vanilya
2 bardak Hindistan cevizi tozu
İç malzemesi için:
Bir paket krem şanti
Bir çay bardağı süt
Sultan sarması yapımında muhallebinin pürüzsüz kıvamda olması çok önemli. Bu yüzden karıştırma teli kullanarak muhallebiyi sık sık karıştırmalısınız.
Muhallebiyi küçük değil, geniş bir borcama dökün. Tatlının lezzetli olabilmesi için muhallebinin ince olması gerekiyor.
Krem şantiyi muhallebi sıcakken üzerine dökmemelisiniz. Aksi halde krem şanti eriyecektir. Muhallebi bu yüzden tamamen soğuyana kadar dolapta beklemeli.
Muhallebiyi bir gece bekletirseniz kıvamı tam oturacaktır.
Sultan sarmasını beyaz /sade yapmak için kakaoyu malzeme listesinden elemelisiniz.
Sultan sarmasını bisküvili de hazırlayabilirsiniz. Bunun için borcamın tabanına hindistan cevizi yerine robottan geçirilmiş bisküvi tozu koymalısınız.
Sultan sarmasının muzlu bir tarifi de bulunuyor. Bunun için muhallebiyi sarma aşamasında içine muz dilimleri ekleyebilirsiniz.
Bir porsiyon sultan sarması yaklaşık olarak 244 kaloridir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum