Sultanbeyli Belediyesi ekipleri Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Bölgede görevli ekipleriyle bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AA muhabirine, dünya tarihine geçecek bir felaketin yaşandığını söyledi.

Devletin, tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve milletin desteğiyle yaraları saracağını belirten Keskin, deprem haberi geldiğinde ekiplerin hemen hazırlandığını ve Kırıkhan'a ulaştığını anlattı.

Ekiplerin canla başla gece gündüz demeden çalıştığını dile getiren Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak 115 kişilik ekibimizle deprem bölgesinde görev yapıyoruz. Arama kurtarma ekibimiz Kırıkhan'da 12 vatandaşımızı sağ çıkardı." dedi.

Kurtarma çalışmasının yanı sıra bölge insanına da yardımlarda bulunduklarını aktaran Keskin, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlara ihtiyaç malzemelerini ulaştırdıklarını bildirdi.

Hüseyin Keskin, Gaziantep'in Şahinbey ve Hatay'ın Antakya ilçelerinde belediyenin teknik ekiplerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi doğrultusunda hasar tespitine katıldığını ifade etti.

Sultanbeyli halkının da yardım için adeta seferberlik ilan ettiğini vurgulayan Keskin, "Devletimiz milletiyle dört koldan yaraları sarmaya çalışıyor. Bir taraftan yardımlar yapılıyor, bir taraftan çadır kentler kuruluyor. Allah bölgede çalışan gönüllüsünden kurtarma ekibine kadar herkesten razı olsun." diye konuştu.

