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Sultangazi'de 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Sultangazi'de kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 8 patenci gencin kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmesi arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasına tutunarak giden 8 gencin hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürmesine etraftaki sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Gençler diğer sürücülerin korna ile uyarılarına aldırış etmedi.

Kamyonetin arkasında ilerleyen araç sürücüsü cep telefonuyla kendi aracının hız göstergesini de çekti. Hız göstergesinde aracın 43 kilometre hıza ulaştığı da görüntülere yansıdı.

sdad

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi istanbul paten kamyonet

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