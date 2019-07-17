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Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan ve çevrede büyük paniğe yol açan yoğun duman kaynağının, yeraltı kablolarındaki yanmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 91 Sokak'ta meydana geldi. Yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun dumanı çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların tehlikeye rağmen olay yerinden geçtiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

DUMANLARIN NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi. Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi duman

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