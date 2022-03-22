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Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

22.03.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de park halindeki panelvana çarpan taksinin şoförü ile 3 İranlı turist yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine giden Tuncay Özceylan, 34 EMB 154 plakalı panelvan aracını, malzeme yüklemek için Cumhuriyet Durağı yakınında yolun kenarına park etti.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Mehmet Savaş Taşçı yönetimindeki 34 TGD 37 plakalı taksi, park halindeki panelvana çarptı. Kazada, Taşçı ile Bahçeşehir'den aldığı 3 İranlı turist yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolda bir süre oluşan trafik, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi

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