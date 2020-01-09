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  4. Sultangazili çocuklar deyim ve sözcükleri resme döktü

Sultangazili çocuklar deyim ve sözcükleri resme döktü

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, deyim ve sözcüklerin doğru kullanılması amacıyla ‘Çizgiden Kelimelere, Kelimelerden Sanata’ etkinliği düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, deyim ve sözcüklerin doğru kullanılması amacıyla ‘Çizgiden Kelimelere, Kelimelerden Sanata’ etkinliği düzenledi. Öğrenciler deyimleri resmederek anlamaya çalıştı.
Sultangazi Belediyesi, sözcük ve deyimlerin ne kadar bilindiğini ölçen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi öğrencilerinin katıldığı Çizgilerden Kelimelere, Kelimelerden Sanata etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Akıl - zeka atölyesi, dil sanatları ve resim atölyesini içeren etkinlik, öğrencileri eğlendirirken öğrenmelerini de sağladı. 5 gruba dağılan öğrenciler, dil atölyesinden seçtikleri deyim ve sözcükleri alarak ne anladıklarını resim atölyesinde kağıda dökmeye çalıştı. Böylece öğrenciler kullandıkları ifade ve renklerle kendi iç dünyalarını yansıtırken, kişisel beceri ve farklılıklarını da geliştirdi. Öğretmenler ise kelimelerin ne anlama geldiğini ve hangi durumlarda kullanılması gerektiğini bir kez daha anlattı.

Anladığını en iyi resmeden öğrenci birinci seçildi
Sihirli sözcükler yarışmasıyla unutulmaması gereken değerler öğrencilere bir kez daha hatırlatıldı. Teşekkür ederim, özür dilerim ve kolay gelsin gibi hayatımızın bir parçası haline gelen sihirli kelimeler; dürüst olmak, yalan söylememek gibi değer kavramlarıyla birleşti. Anladığını en iyi resmeden öğrenci birinci seçildi. Akıl-zeka atölyesinde ’Haydi dengede kal’ oyunuyla öğrenciler keyifli zaman geçirdi. El ayak koordinasyonunu geliştiren oyun, çocuklara vücutlarını nasıl dengede tutması gerektiğini de gösterdi. Öğrencilerin yaptığı heykel sergileri de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çocukların beden ve zihinsel gelişimini sağlayan motor becerilerinin geliştirildiği etkinlik ailelerden de tam not aldı.

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