Sümela Manastırı 18 Mayıs'ta açılıyor! Orayı bir de böyle görüntüleyin

Trabzon ve Karadeniz bölgesinde çektiği fotoğraflarla bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmada ödül alan fotoğrafçı Ali Fatih Akçay, geçtiğimiz aylarda Altındere vadisinde yer alan Sümela manastırını beyaz örtü ve sis manzarası eşliğinde drone ile çekti.
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