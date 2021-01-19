Sümela Manastırı'nı açık olduğu 99 günde 123 bin 933 kişi ziyaret etti

İkinci etap çalışmalarının önemli bölümünün tamamlanmasıyla manastırın yüzde 65'lik bölümü, 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da mekandan katıldığı törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da başlatılan restorasyon kapsamında çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanarak manastırın avluya kadar olan bölümü Mayıs 2019'da ziyarete açıldı.

TUĞBA YARDIMCI - Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden, restorasyon çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığı Sümela Manastırı'nı, açık olduğu 28 Temmuz-3 Kasım 2020'de 123 bin 933 kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 5 yıl ziyarete kapalı kalan Sümela Manastırı'nda projeler kapsamında yamaçta tehlike arz eden kayalar düşürüldü, bazı bölgeler çelik ağlarla kaplandı, binanın iç bölümlerinde restorasyon yapıldı.

Sümela Manastırı, ziyarete açıldığı ilk dönemde günde yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayarak, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasına girdi.

Manastırı, 28 Temmuz-3 Kasım 2020'de 123 bin 933 turist gezdi.

Sümela Manastırı, "Sümela Ören Yeri Çevresindeki Taş Düşme Tehlikesi Önlemleri" kapsamında ziyaretçilerin güvenliği amacıyla 3 Kasım 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden ziyarete kapatıldı. Manastırın, 31 Ocak 2021'de ziyarete açılması planlanıyor.

Manastırdaki çalışmalar için 2018'de 4 milyon 366 bin lira, 2019'da 31 milyon lira, 2020'de ise 8 milyon 750 bin lira ödenek ayrıldı.

Birinci etabı için 11 milyon lira harcanan manastırın restorasyonunun yaklaşık 55 milyon liraya tamamlanması hedefleniyor.

- "Çalışmalar dikkatli şekilde devam ediyor"

Trabzon Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'ndaki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.