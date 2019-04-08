SPOR

Sümeyye Boyacı'dan ABD'de altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.04.2019 22:34 | Son Güncelleme

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti.

Sümeyye Boyacı'dan ABD'de altın madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.

Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.

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Sümeyye Boyacı Indianapolis

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