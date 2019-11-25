SPOR

Sumudica 1 puandan mutlu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.11.2019 22:59 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 sona eren Antalyaspor maçı sonrası, "Benim için biz buradan 1 puan kazandık" dedi.

Sumudica 1 puandan mutlu

Süper Lig’in 12. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, bugün aldıkları 1 puandan mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerinin 12, kendilerinin 16 puana yükseldiğini ve aradaki 4 puan farkı koruduklarını kaydeden Sumudica, “3 puanla dönebilirdik. Ama olmadı üzgünüm. Çok yakındık 3 puana. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ligin yarısına geldik, hiç bir şey bitmedi. 4 oyuncumuz eksikti. Bugün kolay değildi bizim için. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir puan bir puandır. Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor. 5 maçımız daha var. 5-6 puan alabiliriz bu 5 maçtan. Bu 5 maçın ardından 21 puanlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

"BURADAN 1 PUAN KAZANDIK"

Gaziantep FK’nin Süper Lig’e yeni yükselen bir takım olduğunu anımsatan Sumudica, “Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor’a kaybettik. İyi yoldayız. 16 puanımız var. Denizlispor maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanırsak 19 puan yapacağız ve ondan sonrası kolay olacak. Benim için biz buradan 1 puan kazandık” diye konuştu.

"GÜRAY İYİ OYNADI"

Sakatlığı bulunan Junior’un yerine oynayan Güray’ın performansını değerlendiren Sumudica, “Junior, ligdeki en iyi sol beklerden biri, eksikliğini hissettik. Güray’ı oraya monte ettim. Başarılı da oldu” açıklamasını yaptı.

"TAKIMIMA SAYGI, HEDİYE İSTEMİYORUM"

Hakeme ilk yarıdaki bir pozisyonda gösterdiği tepki sorulan Sumudica şu cevabı verdi:

“İlk yarıdaki pozisyonumuz penaltıydı. Açık ve net penaltıydı. VAR’da arıza mı var bilmiyorum, neden kullanmıyorlar. Hüseyin Göçek Türkiye’nin en iyi hakemlerinden birisi. VAR’daki hakemler neden çağırmadı anlayamadım. Eğer bir büyük takıma karşı yapılmış olsa penaltı verilmeyecek miydi? Hem penaltı hem de kırmızı kart verirlerdi. Gol attıktan sonra rakip kırmızı kart 11-10 farklı olurdu. Ben sadece takımıma saygı duyulmasını istiyorum. Kimseden hediye beklemiyorum. Her gün çalışıyoruz büyük takımlar gibi. Sadece emeğimize saygı.”

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 67-93Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 67-93
Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Marius Sumudica

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Aslan rövanşta turladı!

Aslan rövanşta turladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sumudica'ya destek açıklaması

Sumudica'ya destek açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maç sonu olay! Sumudica ve taraftarlar...

Maç sonu olay! Sumudica ve taraftarlar...

Yeni transfer 3 ay daha yok

Yeni transfer 3 ay daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'dan Sumudica'ya 'küme düşeceksiniz' hareketi için 1 maç ceza

Sumudica'ya 'küme düşeceksiniz' cezası

Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek açıklaması

Sumudica'ya destek açıklaması

Sumudica, Konyaspor maçında neden 'küme düşeceksiniz' hareketi yaptığını açıkladı

O hareketi neden yaptı?

Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz ilk 10'da yer almak

''Hedefimiz ilk 10''

Sumudica maç sonu taraftarlarla tartıştı!

Maç sonu olay! Sumudica ve taraftarlar...

Kana Bıyık: Denizlispor ile zor bir maç oynayacağız

'Denizlispor ile zor bir maç oynayacağız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.