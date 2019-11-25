Sumudica 1 puandan mutlu

Süper Lig’in 12. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, bugün aldıkları 1 puandan mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerinin 12, kendilerinin 16 puana yükseldiğini ve aradaki 4 puan farkı koruduklarını kaydeden Sumudica, “3 puanla dönebilirdik. Ama olmadı üzgünüm. Çok yakındık 3 puana. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ligin yarısına geldik, hiç bir şey bitmedi. 4 oyuncumuz eksikti. Bugün kolay değildi bizim için. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir puan bir puandır. Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor. 5 maçımız daha var. 5-6 puan alabiliriz bu 5 maçtan. Bu 5 maçın ardından 21 puanlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

"BURADAN 1 PUAN KAZANDIK"

Gaziantep FK’nin Süper Lig’e yeni yükselen bir takım olduğunu anımsatan Sumudica, “Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor’a kaybettik. İyi yoldayız. 16 puanımız var. Denizlispor maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanırsak 19 puan yapacağız ve ondan sonrası kolay olacak. Benim için biz buradan 1 puan kazandık” diye konuştu.