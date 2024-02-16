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Sumudica'dan sürpriz yorum: ''Tayyip ve Memik isimlerini almak istiyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'nin Rumen teknik adamı Marius Sumudica Türk vatandaşlığı verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını alacağını söyledi.

Sumudica'dan sürpriz yorum: ''Tayyip ve Memik isimlerini almak istiyorum''

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, uzun yıllardır Türk futbolu için emek verdiğini ve kendisine Türk vatandaşlığı verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın ön isimlerini almak istediğini söyledi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KULÜP BAŞKANI MEMİK YILMAZ'IN ÖN İSİMLERİ

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Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşması hazırlıklarına devam etti. Kırmızı siyahlı oyuncular hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sumudica, Türk futbolu için önemli çalışmalar yaptığını ve vatandaşlık verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın ön isimlerini kendi ismine ekleyeceğini söyledi.

''UMARIM PASAPORTUMU ALIRIM''

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Kendisine vatandaşlık verilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın ön isimlerini almayı arzuladığını da dile getiren Sumudica, "Türk vatandaşlığı benim için çok hoş bir şey olur. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın söyledikleri de benim için güzeldi. Türkiye'de çalışıyorum. Türk futboluna bir şeyler katmaya çalışıyorum. Umarım yakında pasaportumu alırım, burası benim ikinci vatanım. Türk vatandaşı olursam ben kendi ismimin yanına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da ön ismini almak isterim" diye konuştu.

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