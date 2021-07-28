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Sumudica: G.Saray transfer için beni aradı

28.07.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumen teknik adam Sumudica, Alexandru Cicaldau transferi ile ilgili Galatasaray cephesinden kendisinden bilgi istendiğini açıkladı.

Sumudica: G.Saray transfer için beni aradı

Bir dönem Türkiye'de çalışan teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau ile ilgili sarı kırmızılı kulüpten fikir alışverişini nedeniyle arandığını söyledi.

Galatasaray tarafından oyuncuyla ilgili bilgi toplamak için kendisinin arandığını belirten Sumudica, "Bu tip konularda genellikle beni ararlar. Ben her zaman herkese yardım etmeye çalışırım." diye konuştu.

Türkiye'de iyi bir isme sahip olduğunu belirten Rumen teknik adam, Dinamo Bükreşli Deian Sorescu'yla ilgili bilgi almak için bir Türk kulübünün kendisini aradığını belirtti.

Marius Sumudica 2017'de adım attığı Türkiye'de 1 yıl Kayserispor, 1,5 yıl Gaziantep FK ve geçen sezon da 3 ay kadar Çaykur Rizespor teknik direktörlüğü yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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