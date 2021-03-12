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Sumudica: "Maxim'i Galatasaray ve Beşiktaş istiyor"

12.03.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Sumudica: "Maxim'i Galatasaray ve Beşiktaş istiyor"

Bu sezon Gaziantep FK ve Rizespor'da görev yapan teknik direktör Marius Sumudica, Maxim'le ilgili bir itirafta bulundu.

Rizespor ile yollarını ayıran Marius Sumudica, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği konuşulan Gaziantep'ten eski öğrencisi Maxim'i Türkiye'nin devlerinin istediğini doğruladı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Maxim'le ilgilendiğini söyleyen Sumudica, "Maxim, Türkiye'de büyük takımların istediği bir oyuncu. Benimle birlikte çok gelişti. O bir takım lideri. Başlarda içine kapanık bir çocuk zannetmiştim ama yanılmışım. Onu maksimumuna ulaştırmayı başardım. Türkiye'deki dev takımların dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Onunla çalıştığım ve kariyerinde iz bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Maxim'in Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2022'nin Haziran ayında sona eriyor.

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