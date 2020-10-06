Sumudica tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Ekim 2020 tarihli sevk kararlarını açıkladı.

Gaziantep FK'nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketler yaptığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor Kulübü de aynı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkin karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.10.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,