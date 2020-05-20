Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolcu Alexandru Maxim'in 14 gün önce girdikleri karantina süreci bitti.
Bu sürecin ardından kontrolleri yapılan ve teste tabi tutulan Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in Kovid-19 testleri negatif çıktı.
Sumudica, yardımcı antrenörler ve Maxim'in takımın bugünkü antrenmanında yer alması bekleniyor.
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