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Sunderland, 90+5'te attığı golle Premier Lig'e yükseldi

Sunderland, Sheffield United'ı 2-1 yenerek İngiltere 1. Futbol Ligi'ne (Premier Lig) çıkmaya hak kazandı.

Sunderland, 90+5'te attığı golle Premier Lig'e yükseldi
Emre Şen

Wembley Stadyumu'ndaki karşılaşmada İngiliz forvet Tyrese Campbell, 25. dakikada Sheffield'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Genç İspanyol forvet Eliezer Mayenda, 76. dakikada Sunderland'e beraberliği getiren golü kaydetti.

İngiliz kanat oyuncusu 18 yaşındaki Tom Watson'un 95. dakikada attığı golle Sunderland, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) finalini geriden gelerek kazanan Sunderland, 2016–17 sezonundan sonra yine Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Sunderland premier lig
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