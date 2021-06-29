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SunExpress ile Hatay ve Eskişehir'den aktarmasız Avrupa'ya gitme imkanı

29.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SunExpress ile Hatay ve Eskişehir'den aktarmasız Avrupa'ya gitme imkanı

İSTANBUL (AA) - SunExpress, haziran sonu itibarıyla hem Hatay hem de Eskişehir'den Düsseldorf'a direkt tarifeli seferlerine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Anadolu-Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

SunExpress, haziran sonu itibarıyla hem Hatay hem de Eskişehir'den Düsseldorf'a direkt tarifeli seferlerine başlıyor.

Anadolu ile Avrupa kentleri arasında direkt seferlerle en fazla uçuş sunan hava yolu SunExpress, bugün itibarıyla başlayan Hatay-Düsseldorf seferlerini haftada bir kez, salı günleri gerçekleştirecek.

İç hatlarda ise Hatay ile İzmir arasında haftanın 4 günü sefer sunan SunExpress, mayıs ayında başlayan Hatay-Antalya uçuşları ile de Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'ya haftada 2 kez, perşembe ve pazar günleri Hatay'dan uçuş düzenliyor.

Mayıs sonu itibarıyla Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan Belçika'nın önde gelen turizm başkenti Brüksel'e haftada 2 kez sefer sunmaya başlayan SunExpress, Eskişehir-Avrupa hattına eklediği yeni rotası Düsseldorf'a 30 Haziran itibarıyla haftada bir kez, çarşamba günleri uçmaya başlıyor.

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