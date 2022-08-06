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Sungun Babacan kimdir? Ses sanatçısı Sungun Babacan kaç yaşında ve neden öldü?

06.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en önemli ses sanatçıları arasında yer alan Sungun Babacan hayatını kaybetti. Sungun Babacan'ın vefat haberi sonrasında sosyal medyada birçok kişi Babacan'ın kim olduğu, kaç yaşında ve neden öldüğü hakkında araştırmalara başladı. Peki, Sungun Babacan kimdir? Ses sanatçısı Sungun Babacan kaç yaşında ve neden öldü?

Sungun Babacan kimdir? Ses sanatçısı Sungun Babacan kaç yaşında ve neden öldü?

Sungun Babacan'ın kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Türkiye'nin en önemli ses sanatçıları arasında gösterilen Sungun Babacan 63 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Sungun Babacan kimdir? Ses sanatçısı Sungun Babacan kaç yaşında ve neden öldü?

SUNGUN BABACAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Sungun Babacan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

sungun babacan neden öldü

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

Sungun Babacan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncularındandır.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra halen televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmaktadır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Eskiden Evim Şahane'de dış ses iken, şimdi Güle Güle Oturun programında aynı şekilde devam etmektedir. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermektedir.

Birçok ünlü aktörün seslendirme çalışmalarını üstlenmiştir. Christian Bale / Batman Begins, Christopher Reeve / Superman, Tom Hanks / Forrest Gump, Tom Cruise / Mission: Impossible ve John Travolta / Pulp Fiction gibi aktörlerin filmlerinde seslendirmeleri üstlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
sanatçı sungun babacan
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