Sünnet düğününde twerk dansı yapan kadının görüntüleri olay yarattı!

Sünnet düğününde yaşananlar olay yarattı. Türkiye'de çekildiği ve köy ya da mahalle arasında yapıldığı anlaşılan görüntülerde, sünnet düğününde bir kadın 'twerk' ismi verilen dansı yapıyor.

Sünnet çocuğuyla birlikte piste gelen kadın onlarca insanın bakışları arasında dans ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sünnet düğününe gelen misafirlerin utanarak genç kadını izlerken, müzisyenin dansçı kadın için alkış istemesi dikkat çekiyor.

Dakikalarca süren dansın sonunda, sünnet çocuğunun annesi daha fazla dayanamayarak alandan ayrıldığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntünün hangi ilde çekildiği ise bilinmiyor.