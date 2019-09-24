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Sünnet düğününde twerk dansı yapan kadının görüntüleri olay yarattı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Köy veya mahalle arasında yapılan bir sünnet düğünü sosyal medyada olay oldu. Sünnet olan çocuğun ve onlarca insanın bakışları arasında twerk dansı yapan kadını görenler şoke oldu.

Sünnet düğününde yaşananlar olay yarattı. Türkiye'de çekildiği ve köy ya da mahalle arasında yapıldığı anlaşılan görüntülerde, sünnet düğününde bir kadın 'twerk' ismi verilen dansı yapıyor.

Sünnet çocuğuyla birlikte piste gelen kadın onlarca insanın bakışları arasında dans ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sünnet düğününe gelen misafirlerin utanarak genç kadını izlerken, müzisyenin dansçı kadın için alkış istemesi dikkat çekiyor.

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Dakikalarca süren dansın sonunda, sünnet çocuğunun annesi daha fazla dayanamayarak alandan ayrıldığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntünün hangi ilde çekildiği ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sünnet sünnet düğünü kadın twerk dansı

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