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Sunucu Serap Paköz'ün son halini görenler tanıyamıyor! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu

22.07.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka birine dönüştü. Geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptıran ve değişimiyle çok konuşulan ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Değişimiyle adından söz ettiren Paköz, son hali ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sayısız program sunuculuğu yapan Serap Paköz son olarak Star Tv'nin gündüz kuşağı programı Gerçeğin Peşinde ile karşımıza çıkıyor. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, adeta bambaşka biri oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

ÜNLÜ SUNUCUNUN SON HALİ OLAY OLDU

Daha önce kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptıran Serap Paköz, değişimiyle çok konuşulmuştu.

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Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adım adım değişimini takipçilerine göstermişti.

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Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

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57 yaşındaki Serap Paköz'ün son hali yine gündem oldu. Sosyal medyada, 'Yüzünüze ne oldu?', 'Yine ne yaptırdınız yüzüne?', 'Estetikten konuşamıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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57 yaşındaki sunucu gelen bu yorumlar üzerine sessizliğini bozmuştu.

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Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizler ile. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, 7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." sözlerini kullanmıştı.

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