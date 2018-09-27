Sunumlar bitti! EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin açıklanması bekleniyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı. Türk heyetinden önce Almanya'nın sunum yaptığı toplantının ardından oylamaya geçilecek ve EURO 2024'ün ev sahibi belli olacak. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: ADALETLİ DAVRANIRLARSA EURO 2024'Ü ALIRIZ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) organizasyonunun Türkiye'nin hakkı olduğunu söyledi. Kasapoğlu, Manisa programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Kapıda milli sporcuların karşıladığı Bakan Kasapoğlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in makamında yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, kendisi için anlamlı ve önemli bir gün olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetinin 16 yıldır spor, gençlik ve diğer alanlarda Manisa’da gerçekleştirdiği hizmetlerin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu: "İnşallah hem kendi alanımla alakalı olarak hem diğer kabine üyelerinin alanlarıyla ilgili olarak Manisa’ya dair planlarımız var, hayallerimiz var. Bunları da gerçekleştirmek el birliğiyle tüm Manisa camiası olarak, teşkilatlarımızla, yöneticilerimizle, daha güzel Manisa için, gençliğimizin geleceği, ülkemizin yarınları için çalışacağız." "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, bizim hakkımız" Valilik ziyaretinin ardından Şehitler Ortaokuluna geçen Bakan Kasapoğlu, beden eğitimi dersindeki öğrencilerle bir araya geldi. Kasapoğlu, beden eğitimi öğretmeni Mustafa Yeşil’in atletizm pisti ihtiyacının olduğunu söylemesi üzerine, "Yeter ki ihtiyaç olsun." dedi. Öğrencilere spor malzemesi ve kitap dağıtan Kasapoğlu, öğrencilerin bir isteği olması halinde kendilerine mail atabileceğini, telefon edebileceğini kaydetti. Kasapoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.