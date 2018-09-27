Sunumlar bitti! EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin açıklanması bekleniyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.
Türk heyetinden önce Almanya'nın sunum yaptığı toplantının ardından oylamaya geçilecek ve EURO 2024'ün ev sahibi belli olacak.
MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: ADALETLİ DAVRANIRLARSA EURO 2024'Ü ALIRIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) organizasyonunun Türkiye'nin hakkı olduğunu söyledi.
Kasapoğlu, Manisa programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Kapıda milli sporcuların karşıladığı Bakan Kasapoğlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in makamında yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, kendisi için anlamlı ve önemli bir gün olduğunu belirtti.
AK Parti hükümetinin 16 yıldır spor, gençlik ve diğer alanlarda Manisa’da gerçekleştirdiği hizmetlerin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"İnşallah hem kendi alanımla alakalı olarak hem diğer kabine üyelerinin alanlarıyla ilgili olarak Manisa’ya dair planlarımız var, hayallerimiz var. Bunları da gerçekleştirmek el birliğiyle tüm Manisa camiası olarak, teşkilatlarımızla, yöneticilerimizle, daha güzel Manisa için, gençliğimizin geleceği, ülkemizin yarınları için çalışacağız."
"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, bizim hakkımız"
Valilik ziyaretinin ardından Şehitler Ortaokuluna geçen Bakan Kasapoğlu, beden eğitimi dersindeki öğrencilerle bir araya geldi. Kasapoğlu, beden eğitimi öğretmeni Mustafa Yeşil’in atletizm pisti ihtiyacının olduğunu söylemesi üzerine, "Yeter ki ihtiyaç olsun." dedi.
Öğrencilere spor malzemesi ve kitap dağıtan Kasapoğlu, öğrencilerin bir isteği olması halinde kendilerine mail atabileceğini, telefon edebileceğini kaydetti.
Kasapoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
İkram edilen Manisa kebabından tadan Bakan Kasapoğlu, bir vatandaşın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunun Türkiye'ye verilip verilmeyeceği sorusu üzerine "Vermeleri lazım çünkü bizim hakkımız ama tabii onlar adaletli davranırlarsa alırız." açıklamasını yaptı.
SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN DESTEK
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına yönelik, sosyal medya üzerinden destek mesajı yayımladı.
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilmek için Türkiye'nin tüm özelliklere sahip olduğunu, gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır." ifadelerini kullandı.
Gümüşdağ, şu görüşlerini paylaştı:
"Avrupa'daki statların, tesislerin çoğuna ya bizzat gittim ya da yakından biliyorum. Futbola ilgi duyan herkesin teyit edeceği üzere, tüm büyük şehirlerimizde Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunmayan modern ve büyük kapasiteli spor kompleksleri, stadyumlar, spor salonları var. Ayrıca Türk halkının futbola ve bu tarz büyük organizasyonlara yoğun ilgisi var. Değerlendirme kriterleri profesyonelce olduğu takdirde, kazanmamız işten bile değil. Türkiye’nin spor organizasyonları konusundaki vizyonunu yansıtması ve yurt dışındaki itibarı için büyük önem arz eden bu kararın lehimize olacağına olan inancım tam."
Beşiktaş Kulübü, İngilizce paylaşımında, "We are ready! Come to Turkey" (Hazırız, Türkiye'ye bekleriz.) sözleriyle destek verirken, Fenerbahçe ise, "Türkiye hazır." ve "Sonsuz destekle." mesajlarını paylaştı.
Galatasaray ise mesajında "Hazırız." ifadesine yer verdi.
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