Süper Baba'nın Zeytin'i koca kız oldu! İşte İpek Çakmak'ın son hali...

ATV ekranlarında yayınlanan, Türk izleyicilerinin belleğinde yer eden dizi Süper Baba 1997'de sona erdi. Söz konusu dizide "Zeytin" karakterine hayat veren İpek Çakmak koca kız oldu. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Süper Baba dizisi sırasıyla Kartal Tibet, Feyzi Tuna, Funda Aras, Tunca Yönder, Osman Sınav ve Orhan Oğuz tarafından yönetildi.
İŞTE SÜPER BABA'NIN "ZEYTİN"İ İPEK ÇAKMAK'IN SON HALİ
Süper Baba dizisi Yavuz Turgul, Sulhi Dölek, Nilgün Önes, Muharrem Buhara, Güliz Kucur ve Ayhan Sonyürek tarafından kaleme alındı. Söz konusu dizi 4 sezon sürdü ve 137 bölüm yayınlandı. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Süper Baba dizisinde İpek Çakmak, "Zeytin" rolünü oynamıştı. Çakmak şimdilerde koca kız oldu.
SÜPER BABA OYUNCULARI KİMLER?
- Şevket Altuğ/ Fikret Aksu (Fiko)
- Jülide Kural /İpek
- Şevval Sam /Deniz
- Bennu Yıldırımlar/ Elif
- Sümer Tilmaç/ Nihat
- İpek Çakmak/Zeytin
- Yeliz Tozan (1993-1994)
- Sevinç Erbulak (1994-1997)/ Zeynep Aksu
- Eray Demirkol/ Alim Aksu
- Payende Çizmeci /Mine Aksu
- Selçuk Yöntem/ Celal
- İhsan Devrim /Yakup Dede
- Metin Çekmez /Cevdet
- Diler Saraç /Selma
- İsmet Ay /Sermet
- Aytaç Yörükaslan /Yusuf Kaptan
- Seray Gözler /Şule
- Nihat Nikerel/ Arap Kadri
- Musa Uzunlar /Sinan
- Serpil Tamur /Sabire
- Bican Günalan /Zabıta Kudret
- Suna Pekuysal /Sütnine Üftade
- Ayşegül Ünsal /Emel
- Kürşat Alnıaçık/ Haluk
- Kenan Işık /Haluk'un babası
- Ümit Aydoğdu (1993-1994)
- Ümit Çırak (1994-1997)
- Cemil
- Mehmet Ulay /Hasan Basri
- Abdullah Yüce /Rasim Baba
- Yusuf Basmacı /Selami
- Mustafa Tuncer (1993-1994)
- Suat Ülhan (1994-1997)
- Fırıncı Musti
- Gündüz Sezgin/ Nalbur Osman
- Ali Sarıbaş /Şarküterici Hüsnü
- Levent Eryüzlü /Tekelci Levent
- Furkan Güzel/ Alişan
- Ayça Bingöl/ Ayça
- Eda Özel /Eda
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