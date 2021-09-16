Süper Baba'nın Zeytin'i koca kız oldu! İşte İpek Çakmak'ın son hali...

ATV ekranlarında yayınlanan, Türk izleyicilerinin belleğinde yer eden dizi Süper Baba 1997'de sona erdi. Söz konusu dizide "Zeytin" karakterine hayat veren İpek Çakmak koca kız oldu. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Süper Baba dizisi sırasıyla Kartal Tibet, Feyzi Tuna, Funda Aras, Tunca Yönder, Osman Sınav ve Orhan Oğuz tarafından yönetildi.

İŞTE SÜPER BABA'NIN "ZEYTİN"İ İPEK ÇAKMAK'IN SON HALİ

Süper Baba dizisi Yavuz Turgul, Sulhi Dölek, Nilgün Önes, Muharrem Buhara, Güliz Kucur ve Ayhan Sonyürek tarafından kaleme alındı. Söz konusu dizi 4 sezon sürdü ve 137 bölüm yayınlandı. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Süper Baba dizisinde İpek Çakmak, "Zeytin" rolünü oynamıştı. Çakmak şimdilerde koca kız oldu.

SÜPER BABA OYUNCULARI KİMLER?