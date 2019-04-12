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Süper babaanne Sevgican Yalçın, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 12.04.2019 09:08 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda, 3’üncü olmaya hak kazanan 66 yaşındaki sporcu, dünya şampiyonluğu yolunda ilerliyor.

Süper babaanne Sevgican Yalçın, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Antalya Kemer’de de 2-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14’üncü Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda müsabakalar sonucu, Ordulu sporcu Sevgican Yalçın Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye ve Ordu’ya bronz madalya kazandırdı. Yaşına rağmen sergilediği performanslardan dolayı ‘süper babaanne’ olarak tanınan 5 torun sahibi Yalçın’ın hedefi ise önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan dünya şampiyonasından altın madalya ile dönmek.

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Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Halil Öziş ile birlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’i ziyaret eden Yalçın, hedefinin önümüzdeki yıl dünya şampiyonasından altın madalya ile dönmek olduğunu belirtti. Daha önceden kendi kategorisinde Avrupa birincilikleri ve dereceleri bulunan Yalçın, “Ben Ordu adına çok mutluyum, zaten bu sporu severek yapıyorum. Sporun yaşı olmadığını herkese anlatmak istiyorum. Seneye dünya şampiyonası var. İnşallah daha iyi çalışacağım. Daha öncesinden dünya birinciliğim ve ikinciliğim de var, inşallah seneye daha iyi hazırlanacağım” diyerek, sporun yaşı olmadığına vurgu yaptı.

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Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Sevgican Yalçın yaşına rağmen ağır bir spor yaptığını ifade ederek, “Spor adına gurur duyduğumuz ve mutlu olduğumuz bir an. Sevgican hocamız akranlarının bastonla yürüdüğü bir durumda, kendisi ağır denilebilecek bir sporu yapıyor. Tekvando sporunda hem Türkiye şampiyonu, hem uluslararası Avrupa Dünya Şampiyonası’nda ülkemize madalyalar kazandırdı. Buna rağmen her geçen gün başarılarının üzerine koyup devam ettiriyor. Kendisi herkese örnek oluyor ve sporcular yetiştiriyor” şeklinde konuştu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Halil Öziş ise, başarılı sporcu Sevgican Yalçın ile uzun yıllardır çalıştıklarını belirtti. Öziş, “Bu planlamaları 1992 yıllarında yapmıştık. Sevgican ablanın azmiyle de çok güzel yerlere geldik. Son olarak 14’üncü Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda büyük bayanlar kategorisinde Avrupa üçüncülüğü ile hem ilimizdeki sporculara, hem bu yaştaki kadınlara güzel bir örnek oluyor” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, tekvandocu Sevgican Yalçın’a bir takım hediyeler takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Sevgican Yalçın

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