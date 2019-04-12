Süper babaanne Sevgican Yalçın, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Antalya Kemer’de de 2-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14’üncü Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda müsabakalar sonucu, Ordulu sporcu Sevgican Yalçın Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye ve Ordu’ya bronz madalya kazandırdı. Yaşına rağmen sergilediği performanslardan dolayı ‘süper babaanne’ olarak tanınan 5 torun sahibi Yalçın’ın hedefi ise önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan dünya şampiyonasından altın madalya ile dönmek.

Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Halil Öziş ile birlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’i ziyaret eden Yalçın, hedefinin önümüzdeki yıl dünya şampiyonasından altın madalya ile dönmek olduğunu belirtti. Daha önceden kendi kategorisinde Avrupa birincilikleri ve dereceleri bulunan Yalçın, “Ben Ordu adına çok mutluyum, zaten bu sporu severek yapıyorum. Sporun yaşı olmadığını herkese anlatmak istiyorum. Seneye dünya şampiyonası var. İnşallah daha iyi çalışacağım. Daha öncesinden dünya birinciliğim ve ikinciliğim de var, inşallah seneye daha iyi hazırlanacağım” diyerek, sporun yaşı olmadığına vurgu yaptı.