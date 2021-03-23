‘Süper babaanne’ tabirini değişik giyim tarzıyla dönüştüren dünyanın en havalı büyükannesi: Helen Van Winkle

Baddie Winkle olarak tanınan Helen, Instagram hesabına yüklediği fotoğraflarla üç milyondan fazla takipçiye ulaştı. ‘Dünyanın en havalı büyükannesi’ olarak isimlendirilen Helen Van Winkle, torunu sayesinde tüm dünyada tanındı. Okuldan eve dönen 17 yaşındaki torunu, büyükannesini mini şort ve batik tişörtlü giyimiyle görünce, 'Büyükanne, fotoğrafını çekip mutlaka internette paylaşmalıyız.' demiş ve tüm dünyayı kendine hayran bırakacak bir stil ikonunu da bize tanıtmış oldu.

Helen'nın hayatı giyim tarzının tam tersine hiç de renkli geçmemiş... 1928 yılında doğan Helen, gençlik döneminde paraları olmamasından dolayı istediği şekilde giyinemediğini ama her zaman kendine özen gösterdiğini söylüyor.

Helen paylaştığı fotoğraflarda hayat hikayesine ilişkin olarak, “Kıyafet almak için ayıracak paramız yoktu ama ben her zaman giyim tarzıma dikkat ederdim ve bir gün film yıldızı olmanın hayalini kurardım. Hayatımın en büyük aşkı biricik eşim Earl, 35. yıl dönümümüzde bir araba kazasında vefat etti. 20 yıl sonra ise canım oğlum David'i kanserden kaybettim...Yıllarca ölümlerle yüzleşmek zorunda kaldım. Onları her gün daha çok özlüyorum. Hayat böyledir işte...” ifadelerini kullandı.