Süper Kupa 2019: Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Ligin başlamasından önce Süper Kupa finali zamanı geldi. Her sene yeni lig öncesinde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında Süper Kupa için maç yapılıyor. Geçtiğimiz sene bu iki kulvarda da Galatasaray şampiyon olduğu için Süper Kupa finalinde Galatasaray, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Süper Kupa finali bu akşam 21.30’da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler ve yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yönetecek.
Ankara’da oynanacak maçı stadyumdan izleyebilecek durumda olmayan Galatasaray ve Akhisarsporlu taraftarlar Süper Kupa finalini hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyorlar.
Futbolseverler Türkiye’de Süper Kupa finalini ATV’de canlı izleyebilirler. ATV’nin online canlı yayınına aşağıdan erişebilirsiniz.
Süper Kupa Finali canlı yayını için tıklayınız (ATV 21.30)
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU
Lig öncesi çalışmalarının sonuna gelen iki takım da bu kapsam ad hazırlık maçları oynadı. Galatasaray oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 galibiyet elde ederken Akhisarspor 3 mağlubiyet 2 bereberlik alabildi.
İki ekibin son karşılaşması geçtiğimiz yıl Türkiye kupasında olmuş ve Galatasaray, Akhisarspor’u 3-1 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Ayrıca iki ekip geçtiğimiz yılın Süper Kupa finalinde de karşı karşıya gelmiş bu karşılaşmayı ise penaltılarla Akhisarspor kazanmıştı.
GALATASARAY’IN MAÇ KADROSU
Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.
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