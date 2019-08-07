Süper Kupa 2019: Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Ligin başlamasından önce Süper Kupa finali zamanı geldi. Her sene yeni lig öncesinde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında Süper Kupa için maç yapılıyor. Geçtiğimiz sene bu iki kulvarda da Galatasaray şampiyon olduğu için Süper Kupa finalinde Galatasaray, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

GALATASARAY AKHİSARMAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Kupa finali bu akşam 21.30’da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler ve yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yönetecek.

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA CANLI YAYIMLANACAK?

Ankara’da oynanacak maçı stadyumdan izleyebilecek durumda olmayan Galatasaray ve Akhisarsporlu taraftarlar Süper Kupa finalini hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyorlar.

Futbolseverler Türkiye’de Süper Kupa finalini ATV’de canlı izleyebilirler. ATV’nin online canlı yayınına aşağıdan erişebilirsiniz.

Süper Kupa Finali canlı yayını için tıklayınız (ATV 21.30)

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU