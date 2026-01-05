SPOR

Süper Kupa'da Barış Alper Yılmaz saç baş yoldurttu! Öyle bir gol kaçırdı ki

Turkcell Süper Kupa yarı final eşleşmesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor. Karşılaşmanın 18.dakikasında Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şutla resmen saç baş yoldurttu.

Süper Kupa'da Barış Alper Yılmaz saç baş yoldurttu! Öyle bir gol kaçırdı ki
Turkcell Süper Kupa yarı final ilk mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk çeyreğinde tempo bir hayli yüksekken, karşılıklı ataklar izleyenlere büyük bir keyif verdi.

BARIŞ ALPER TARAFTARLARINI ÇILDIRTTI!

Süper Kupa da Barış Alper Yılmaz saç baş yoldurttu! Öyle bir gol kaçırdı ki 1

Karşılaşmada dakikalar 18'i gösterdiğinde Gabriel Sara'nın pasında karşı karşıya pozisyonda kalan Galatasaray'ın başarılı golcüsü Barış Alper Yılmaz, topu iyi kontrol etse de yatığı vuruşla resmen saç baş yoldurttu.

AUGUSTO'NUN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

Süper Kupa da Barış Alper Yılmaz saç baş yoldurttu! Öyle bir gol kaçırdı ki 2

Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun 5. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Trabzonspor'da savunma arkasında koşu atan Augusto topla harika ilerledi ve nefis bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirse de gol ofsayt kararıyla iptal edildi.

Canlı Skor
