Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'ye çıldırdı, Galatasaray'ın Juventus zaferini örnek gösterdi!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Avrupa kupalarındaki maçların önemini küçümseyenlere ateş püskürdü! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u 5 golle hezimete uğratmasını emsal gösteren Dilmen, "2 gün önce Galatasaray 5 tane atmış, sen de yenmek zorundasın!" diyerek Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını küçümseyenlere çok sert çıktı. Dilmen'in "Ligde 6 puan geri düşersen o zaman görürüz" uyarısı ise geceye damga vurdu.

Emre Şen

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Rıdvan Dilmen, Türk takımlarının Avrupa'daki hedefleri ve camialardaki "Rotamızı lige çevirdik" algısı üzerine çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Avrupa maçlarının lig yarışından daha az önemsenmesi fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli futbol adamı, bu düşünceyi savunanları adeta topa tuttu.

"GALATASARAY JUVENTUS'A 5 ATMIŞ, SEN DE YENMEK ZORUNDASIN!"

Avrupa arenasında başarının bir zorunluluk olduğunun altını çizen Dilmen, Galatasaray'ın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği o tarihi ve destansı maçı örnek gösterdi.

"Avrupa önemli değil" şeklindeki mazeretlere sığınanlara sert çıkan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa önemli değil diyenlerin sözlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Fenerbahçe için Avrupa gayet önemli. 2 gün önce Galatasaray çıkmış, Juventus'a 5 tane atmış! Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bunu söyleyenlere, bu zihniyete asla katılmıyorum."

"LİGDE 6 PUAN GERİ DÜŞERSEN O ZAMAN GÖRÜRÜZ!"

Avrupa'da havlu atıp tüm konsantrasyonu Süper Lig'e vermenin büyük bir risk taşıdığını da vurgulayan Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışındaki tehlikeye dikkat çekti. Başarısızlığın sadece Avrupa ile sınırlı kalmayabileceğini belirten ünlü yorumcu, "Fenerbahçe olarak ligde de 6 puan geri düşersen o zaman görürüz!" diyerek, olası bir kriz anında camiaların yaşayacağı büyük kaosa dair ciddi bir uyarıda bulundu.

