Süper Kupa'da Galatasaray ve Trabzonspor'un eksik futbolcuları dikkat çekti!

Süper Kupa'da yarı finaller yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu önemli maç öncesi çeşitli sebeplerden tam 6 futbolcu yer almazken, Trabzonspor'da ise bu sayı 8 olarak dikkat çekiyor. İşte iki takımın bu maç öncesi eksik listesi...

CİMBOM'DA 6 EKSİK VAR!

Sarı-kırmızılı ekip bu maç öncesi Gazintep'e tam 6 eksikle gitti. Afrika Uluslar Kupası'nda yoluna devam eden Senegalli Ismail Jakobs ve Nijeryalı Victor Osimhen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Yusuf Demir ve transfer görüşmelerini sürdüren Berkan Kutlu kadroda yer almadı.

İŞTE GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU...

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Defans: Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Orta Saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç

Hücum: Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz

TRABZONSPOR'DA EKSİK LİSTESİ KABARIK!

Trabzonspor, Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavili ekipte tam 8 futbolcu bu maç öncesi kadroda kendine yer bulamadı.

Bordo-mavili ekipte Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Paul Onuachu ile Christ Inao Oulai ise milli takımda olduğundan maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan transfer görüşmesinde olan Arif Boşluk da yarınki maçta forma giyemeyecek.