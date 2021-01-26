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Süper Kupa'da sahne Trabzonspor ve Başakşehir'in

26.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Süper Kupa'da sahne Trabzonspor ve Başakşehir'in

Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, çarşamba İstanbul'da mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, çarşamba İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek.

Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

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