Süper Kupa'da yer yerinden oynadı! Fenerbahçe penaltı bekledi, Galatasaray teknik heyeti çileden çıktı

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki dev finalde tansiyon bir an olsun düşmüyor! Halil Umut Meler'in yönettiği derbide kritik penaltı kararı maça damga vurdu. Sarı-lacivertliler "Penaltımız verilmedi" diyerek isyan etti. Halil Umut Meler devam kararı verdi. İşte detaylar...

Emre Şen

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanana Turkcell Süper Kupa maçında heyecan fırtınası eserken, hakem Halil Umut Meler'in kararları tartışma konusu oldu. Mücadelenin hemen başında iki takım da hakeme öfke kustu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!

Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta ceza sahası içinde yaşanan karambolde sarı-lacivertli futbolcular bir anda hakem Halil Umut Meler'in etrafını sardı. Galatasaray'da Lemina'nın eline gelen top sonrası penaltı itirazları yükselirken, Meler "Devam" dedi. VAR incelemesi sonrası oyunun sürmesi Fenerbahçe cephesini çileden çıkardı.

GALATASARAY'DAN İTİRAZA İSYAN

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazından dolayı sarı kart görmeleri gerektiğini savundu. Derbinin ilk bölümleri karşılıklı itirazlar ve yüksek gerilimle geçti.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır)

